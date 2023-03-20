Весь мир считает ее идеальной: что ненавидит в себе 52-летняя Наоми Кэмпбелл

Для многих британская модель Наоми Кэмпбелл — идеал красоты и образец для подражания. Кажется, что с такими внешними данными знаменитость должна быть уверенной в себе, но на самом деле комплексов у нее хоть отбавляй.

Пока поклонники по всему миру считают звезду подиумов идеальной, она хотела бы многое изменить в себе. Красотка не торопится ложиться под нож хирурга, зато она не прочь исправить свои недостатки при помощи фотошопа.

Интернет-пользователи сравнили снимки модели, сделанные светскими фотокорреспондентами, и те, которые она публикует в своих социальных сетях. Благодаря этому эксперименту выяснилось, что именно 52-летняя Кэмпбелл ненавидит в себе.

На фото знаменитость делает свои нос и талию заметно уже. Кроме того, она уменьшает размер головы. Впрочем, фанаты относятся к этому снисходительно.