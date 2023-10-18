Весь мир над ними смеется: эти привычки из СССР сейчас кажутся постыдными

Жизнь в эпоху Советского Союза была полна негласных правил. На территории всей страны граждане ориентировались именно на эти стандарты поведения, некоторые из которых в современности кажутся странными и нелепыми.

Так, самым популярным продуктом в стране был хлеб. Из-за постоянного дефицита, только он мог сделать прием пищи по-настоящему сытным. И со временем это вошло в привычку, однако сегодня граждане уже не сталкиваются с такими проблемами с едой. Поэтому и хлеб в качестве закуски к любым блюдам выглядит странно.

Дефицит сказывался и на отношении к вещам. Красивые костюмы было принято хранить десятилетиями, надевая лишь для самых торжественных случаев. Однако сегодня в такой бережливости нет необходимости, поэтому, например, юбка или блузка, которые висят в шкафу по несколько лет приводят современные поколения в недоумение.

При этом домашней одеждой становилась лишь та, которая оказывалась непригодной для выходов в свет. Советские граждане редко покупали вещи специально для дома, однако в современных магазинах можно встретить бесчисленное множество специальных уютных комплектов. И эта привычка также смущает тех, кто родился уже не в советское время.