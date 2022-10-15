Весь красный и в шрамах: внешний вид супруга Дианы Гурцкой вызвал оторопь у россиян
Совсем не смотрится рядом с красавицей певицей.
Вот уже почти два десятилетия Диана Гурцкая счастлива в браке с доктором юридических наук Петром Кучеренко – вместе супруги создали фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». В 2007 году у пары родился сын Константин. Гурцкая часто радует поклонников в соцсетях своими снимками с близкими, однако кадры с мужем вызвали множество вопросов у фанатов.
На фото певица с супругом и известным гинекологом Лейлой Адамян. Подписчиков смутил странный внешний вид Петра Кучеренко.
«О, Господи, почему у мужа Дианы шрам на лбу?», «Супруг у Дианы что-то весь красный и в шрамах», – писали обеспокоенные фанаты. Однако сама Гурцкая так и не рассказала, что же произошло с ее супругом.