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Весь красный и в шрамах: внешний вид супруга Дианы Гурцкой вызвал оторопь у россиян

15 октября 2022 22:00
Весь красный и в шрамах: внешний вид супруга Дианы Гурцкой вызвал оторопь у россиян

Совсем не смотрится рядом с красавицей певицей.

Вот уже почти два десятилетия Диана Гурцкая счастлива в браке с доктором юридических наук Петром Кучеренко – вместе супруги создали фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». В 2007 году у пары родился сын Константин. Гурцкая часто радует поклонников в соцсетях своими снимками с близкими, однако кадры с мужем вызвали множество вопросов у фанатов.

На фото певица с супругом и известным гинекологом Лейлой Адамян. Подписчиков смутил странный внешний вид Петра Кучеренко.

«О, Господи, почему у мужа Дианы шрам на лбу?», «Супруг у Дианы что-то весь красный и в шрамах», – писали обеспокоенные фанаты. Однако сама Гурцкая так и не рассказала, что же произошло с ее супругом.

Весь красный и в шрамах: внешний вид супруга Дианы Гурцкой вызвал оторопь у россиян
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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