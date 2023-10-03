Весь «иссох», волос почти нет: Гор стал выглядеть даже старше Бабкиной

Евгений Гор принял важное решение, способное перевернуть его жизнь. На этот раз дело касается вовсе не отношений с Надеждой Бабкиной, которые сильно потрепали нервы артисту.

В социальных сетях музыкант записал новое видео, где его не узнать. Исполнителю всего 43 года, но он уже стал выглядеть старше 73-летней гражданской жены. Певец весь «иссох», и на его голове почти не осталось волос.

Внешность Гора оставляет желать лучшего, но это не мешает ему строить грандиозные планы. Недавно он выпустил совместную песню с Еленой Воробей и останавливаться не намерен. В ролике бизнесмен заметил, что прежде поставил свою сольную карьеру на паузу, но теперь пришла пора выходить из тени.

Возлюбленный Надежды Георгиевны признался, что сильно волнуется и чувствует себя так, словно идет в первый класс.