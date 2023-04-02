Весь иссох: вас поразит постаревший красавчик Медведев из сериала «Солдаты» (фото)

Александр Лымарев проснулся знаменитым после сериала «Солдаты». Роль городского мажора Михаила Медведева, который пытается выжить в армейской части и держать неравный бой за сердце возлюбленной, принесла актеру неслыханную популярность. Он покинул телеэпопею после 10-го сезона. И через несколько лет стал совсем на себя не похож.

По крайней мере, так утверждают те, кто внимательно следит за жизнью артиста. Если поместить рядом стоп-кадр с Лымаревым из «Солдат» и фотографии последних его работ, то по коже невольно бегут мурашки — так изменился актер. Например, в детективном сериале «Я знаю твои секреты. Автоледи» Александр предстает болезненно худым. Лицо осунулось, щеки впали, из воротника рубахи торчит тонкая, словно мальчишеская шея. 40-летняя звезда «солдатской саги» выглядит гораздо старше своих лет. Он будто растерял все экранное обаяние Медведева, хотя за главную в своей жизни роль он никогда не держался.

Лымарев предпочитает не почивать на лаврах одной роли, а быть востребованным как разноплановый артист.