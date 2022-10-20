Вес достиг критической отметки: на фото Заворотнюк не взглянуть без дрожи

Анна Заворотнюк известна не только как наследница знаменитой актрисы, но и как звезда социальных сетей. Она регулярно делится с фанатами рассказами о своей жизни и старается откровенно отвечать на их вопросы. В этот же раз знаменитость поделилась с поклонниками своими проблемами с питанием.

Как оказалось, Заворотнюк-младшая неоднократно сталкивалась с расстройством пищевого поведения. В самые тяжелые для нее периоды вес был 49 килограммов, который сама знаменитость называет «критическим», ведь она отказывала себе практически во всей еде.

«Питалась яблоком в день и кофе», — описывает свой архивный снимок блогер.

При этом знаменитость не скрывает, что таких периодов в ее жизни было несколько. И каждый раз ей удавалось самой справиться с проблемами, восстановить свое питание и здоровье.

Отметим, что ранее Анна неоднократно сталкивалась с критикой своей фигуры. Пользователи Сети отмечали, что девушке нужно следить за собой и поправиться, так как худобой она подает неправильный пример своим юным фанаткам.