Весь бюджет на еду: мужчин с этими именами почти невозможно прокормить

Как известно, метаболизм у мужчин и женщин значительно отличается ‐ у представительниц прекрасного пола обмен веществ происходит гораздо медленнее. Поэтому им не понять, почему партнер начинает заглядывать в холодильник буквально через час-другой после сытной трапезы. Правда, бывают мужчины, которые даже со скидкой на различия в устройстве организма едят настолько много и часто, что впору ставить на кухонную дверь железный замок - иначе велик риск, что к концу дня от приготовленных на завтра блюд и продуктов не останется ни крошки. Эксперты в области эзотерики назвали имена, которые носят главные любители покушать. Их избранницам стоит приготовиться к тому, что аппетит у этот парней поистине волчий.

Демид

В доме, где вырос Демид, царил культ еды. Вся семья собиралась за большим столом, чтобы вкусно поесть и тепло пообщаться. Неудивительно, что обладатель этого имени сохранил добрые воспоминания о таких застольях и непременно хочет продолжить традицию уже со своим семейством.

Демид обожает полакомиться вкусными блюдами, и, справедливости ради, не будет взваливать все кухонные хлопоты на свою избранницу - он с удовольствием готовит сам.

Однако со временем количество еды в доме становится все больше, что поделать, ведь Демиду так нравится экспериментировать с рецептами.

Олег

Олег - настоящий гурман по жизни. Ему нравится заниматься только теми делами, которые доставляют ему настоящее удовольствие: слушать классическую музыку, путешествовать, вкусно есть… Кстати, последние два пункта тесно связаны - обладатель имени стремится познакомиться со всеми национальными кухнями.

Мужчина, нареченный этим именем, может похвастаться солидным состоянием, а значит, он может позволить себе едва ли не любые развлечения.

И все же нет для него ничего лучше, чем отправиться в какой-нибудь ресторан и продегустировать блюдо, которое еще никогда не пробовал.

Семен

Простой и нетребовательный парень по имени Семен не станет требовать от своей жены изысканных и сложносочиненных блюд. Этот любитель вкусно покушать предпочитает старые добрые пюрешку с котлетой, борщ, селедку под шубой и другие проверенные временем яства.

После долгого и тяжелого рабочего дня душа Семена обрадуется накрытому для ужина столу, на котором его в изобилии ждут любимые блюда.

Мужчина, нареченный этим именем, всегда ест с аппетитом и не стесняется просить добавки. Избраннице Семена приходится готовить, как на пятерых.