Вес был всего 19 кг: как сейчас выглядит Кристина Корягина из шоу «Пусть говорят», сражающаяся с анорексией

История Кристины Корягиной поразила всю страну в 2016 году, когда отчаявшаяся мама привела 22-летнюю девушку в программу «Пусть говорят». Тогда ее вес составлял 19 килограммов.

Обтянутое кожей лицо, торчащие скулы, руки как плети — на Кристину было страшно смотреть. Проблемы у нее начались в 9 лет. Тогда она перенесла операцию. После нее кроме фруктов и соков девушка ничего не ела. Родители сначала списывали странные пищевые привычки на переходный возраст, но постепенно стало очевидно, что дочку надо спасать. Поступив в вуз, ее вес уменьшился до 17 кило.

Девушке вызвались помочь специалисты, в том числе психотерапевт Ян Голанд, и неравнодушные люди. Участница «Дома-2» Мария Кохно сама страдала от анорексии, поэтому решила взять шефство над Кристиной.

В мае прошлого года она опубликовала две фотографии: на одной ее подопечная в 2016 году, на второй — в 2022-м. Произошедшие за 6 лет изменения позитивны, но недостаточны. Минимального необходимого веса в 45 кило Кристина так и не достигла, но руки она не опускает.