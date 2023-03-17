Верят звездам: 3 знака Зодиака, которые полагаются на астрологию

В далеком прошлом небесные светила считались источником тайных знаний. Специальные жрецы читали по ним судьбы правителей, отдельных государств и всего мира в целом, а индивидуальные гороскопы появились намного позднее. В наши дни астрология считается скорее развлечением, возможностью взглянуть на себя, на свой характер и привычки под новым углом. Правда, есть знаки зодиака, которые верят в предсказания звезд по-настоящему и не начинают свой день без чтения гороскопов. Рассказываем, кто же они, эти фанаты астрологии.

Рак

Представители летнего водного знака, с одной стороны, твердо стоят на земле, с другой - прислушиваются к своей интуиции и верят в предсказания астрологов. Они убеждены, что все в мире подчиняется неким высшим силам.

Рак внимательно изучает гороскопы своего знака и почерпывает в них информацию для размышлений, отмечает в календаре счастливые и несчастливые дни.

Иногда уроженцы этого знака обижаются на астрологов, которые указывают на их недостатки - чрезмерную обидчивость, ранимость, эмоциональность. Но, поразмыслив хорошенько, приходят к неизбежному выводу, что эксперты правы.

Водолей

Водолей - знак, в жизни которого мистика играет очень большую роль. Его представители увлечены всем, что связано с эзотерикой - карты Таро, экстрасенсорные способности, телепатия сильно их привлекает.

Астрология также не ускользает из поля зрения воздушного знака.

Водолей нередко и сам пытается изучать эту эзотерическую дисциплину, толковать расположение звезд и давать советы знакомым в соответствии с их знаком.

Нередко при знакомстве с новым человеком Водолей едва ли не в первую очередь интересуется, кто тот по знаку зодиака. И если их гороскопы не сходятся, как минимум начнет относиться с опаской, как максимум - перестанет поддерживать общение.

Рыбы

Уроженцы этого водного знака обожают читать гороскопы. Для них это что-то вроде обязательного ежедневного ритуала, традиции, без которой день не задастся. Рыбы уделяют много внимания таким вещам.

Звездное небо манит представителей этого знака, они могут часами изучать информацию о созвездиях, а потом делиться ею с окружающими.

Близкие могут посмеиваться над Рыбами из-за их страсти, но им, по правде говоря, все равно.

Рыбы очень внимательно и серьезно относятся в предостережениям звезд. Они непременно перенесут важное дело на другой день, если гороскоп оповестил их о том, что выбранное ранее число - несчастливое.