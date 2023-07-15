Верят всему: 3 самых суеверных знака Зодиака

Помните, как пушкинская Татьяна “верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны”? В современном мире суевериям уделяют гораздо меньше внимания, чем в предыдущие столетия. И все же находятся люди, которые при виде переходящих дорогу черных кошек впадают в ступор, стараются не проходить под лестницами и строго отчитывают домочадцев за нечаянно рассыпанную соль. Рассказываем, какие знаки зодиака считаются самыми ярыми приверженцами старинных суеверий.

Рак

Представители водной стихии тесно связаны с потусторонним миром. Рак не исключение, можно даже сказать, что из всей водной триады он близок к тонким материям больше остальных. Нет ничего удивительного в том, что он особенно внимательно относится к различным суевериям и старается их не игнорировать.

В жизни Рака присутствует множество традиций, обычаев, ритуалов, которые он неукоснительно соблюдает.

Некоторые из них общеизвестны, другие этот знак придумывает себе сам. Кроме того, с помощью суеверий Рак пытается уберечь от негатива не только самого себя, но и своих близких, друзей и родственников.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, со стороны выглядят так, будто им море по колено. Мол, какие такие суеверия, я - король зодиака, мне все можно. Но пусть вас не обманывает скептический вид Льва, когда речь заходит о сверхъестественных вещах. Ведь на самом деле он их ярый приверженец.

Представитель огненного знака убежден, что по жизни его ведут высшие силы, сама судьба.

Для того, чтобы не потерять ее благосклонность, он должен выполнять определенные обязательства, то есть соблюдать предписанные суевериями обычаи. Они-то, как искренне верит Лев, и приносят ему успех и процветание.

Рыбы

Как и Рак, Рыбы принадлежат к стихии воды, а потому у них особые взаимоотношения со сферой непознанного. Поэтому они внимательно относятся к суевериям и стараются не искушать судьбу лишний раз. Друзья могут посмеиваться над мнительными Рыбками и их предрассудками, но их это не задевает.

Рыбы никогда не станут проходить под лестницей, потому что считают, что это приведет к неудачам, трижды плюют и стучат по дереву, чтобы не сглазить.

А еще не прочь носить с собой всевозможные амулеты, защищающие от дурных людей - водный знак боится порчи и иного негативного воздействия.