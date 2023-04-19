Верят всему: 3 самых наивных знака Зодиака

В детстве мы только и слышим от взрослых: “Не доверяй посторонним людям”, “Следи, чтобы в транспорте не украли кошелек”, “Пересчитывай сдачу в магазине”... В то беззаботное время казалось, что родители не правы, им лишь бы побрюзжать и поворчать. Однако с опытом приходит осознание: чтобы не стать жертвой обмана, необходимо перестать слепо доверять всем подряд. Правда, эта простая истина доходит далеко не каждого. Некоторые люди даже во взрослом возрасте сохраняют удивительную наивность и простодушие. Астрологи уверяют, что такие доверчивые экземпляры рождаются на свет по определенными знаками зодиака - их всего три.

Близнецы

Со стороны может показаться, что Близнецы сами кого хочешь вокруг пальца обведут. Так-то оно так, представители воздушного знака - те еще хитрецы и проныры, однако когда дело касается их самих, они превращаются в доверчивых созданий.

Стоит сделать Близнецам комплимент, как они тут же тают и сдают все пароли-явки-адреса.

Помните, как в басне Крылова Лисица ловко обманула Ворону, польстив ей? Так и уроженцы этого знака, подобно наивной пернатой героине, с легкостью попадаются в сети мошенников. Главное - знать, в чем заключается слабость Близнецов и уметь сыграть на ней.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца - мастера гоняться за журавлем в небе, упорно не обращая внимание на синицу в руке. Представители этого знака верят в то, что невозможное возможно, что, конечно, похвально, ведь этот девиз мотивирует их на новые свершения.

Но в то же время делает их крайне уязвимыми.

Стрельцы легко поддаются на сладкие посулы. Стоит кому-нибудь пообещать уроженцам огненного знака золотые горы, молочные реки и кисельные берега в обмен на какую-то услугу, как те сразу же срываются с места, чтобы выполнить поручение. Они не задумываются над тем, что люди могут лгать в корыстных целях.

Рыбы

О мечтательности Рыб известно всем вокруг. Представители водной стихии постоянно погружены в свои грезы. На поверхность реальности они выныривают довольно редко, к тому же, как правило, смотрят на окружающий мир сквозь розовые очки. Рыбы убеждены, что люди руководствуются лишь благими намерениями.

Уроженцы знака понимают, что жестоко ошибались, слишком поздно.

Они без лишних раздумий доверяют людям, а потом получают вместо благодарности кучу проблем. Считается, что Рыбы обладают хорошей интуицией и могут распознать обман, но они все равно до последнего верят в то, что человек был с ними честным.