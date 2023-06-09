Верят в сказку: женщины с этими именами самые романтичные

Обладательницы этих имен ждут своего отважного капитана на корабле под алыми парусами.

В юношеские годы все девочки зачитывались романтическими историями, смотрели ромкомы, проливали слезы под трогательными балладами и мечтали о том, что однажды в их жизни тоже будет такая же прекрасная история любви. Кто-то с возрастом пересмотрел свои взгляды на отношения и нашел себе не какого-нибудь принца, рыцаря, капитана или другого несуществующего в реальности персонажа, а простого парня. А кто-то, подобно Ассоль, продолжил верить в сказку об алых парусах. Рассказываем, какие имена носят девушки, которые по-прежнему мечтают о необыкновенной истории любви.

Анастасия

“Анастасия, звезда моя!” - кто из обладательниц этого имени не мечтал о том, чтобы влюбленный мужчина обращался к ним именно так, возвышенно и трепетно, и никак иначе?

Настя - мечтательница, которой свойственно в свободное время листать дамские романы и грезить о подобных отношениях.

Больше всего девушку, которая носит это имя, привлекают отважные брутальные персонажи - и такие же парни в реальной жизни. Анастасия с замиранием сердца ждет, что однажды в ее жизни появится таинственный незнакомец и они вместе отправятся в удивительное, полное головокружительных авантюр путешествие.

Виктория

“Победа”, - так переводится имя Виктория. Девушки, которых родители нарекли этим именем, наделены сильным характером и сногсшибательной уверенностью в себе. Вместе с тем это очень романтичные натуры, которые хотели бы встретить того мужчину, рядом с которым можно побыть слабой и наивной девочкой, диснеевской принцессой.

Если на жизненном пути Вики встретится такой сказочный спутник, она подарит ему свое сердце, всю любовь, заботу и нежность.

Их союз будет наполнен гармонией и взаимопониманием, какие бывают только в добрых романтических фильмах. Единственная проблема - найти такого идеального мужчину.

Елена

Обладательница этого имени от природы наделена такими качествами, как доброта, нежность, верность. Подобно героине Александра Грина, Лена верит, что ее ждет совершенно особенная история любви, какой не было ни у кого больше. Сердце и душа Елены открыты для светлого и всеобъемлющего чувства.

Девушка, нареченная этим именем, верит, что настоящая любовь однажды найдет ее.

Но она и сама не перестает ждать и искать, в толпе, встретившись взглядом с симпатичным мужчиной, чувствует сильное сердцебиение - а вдруг это та самая любовь всей жизни?