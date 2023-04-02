Веру из «Вам и не снилось» не узнать: вот как теперь выглядит героиня

В современной индустрии кино редко появляются действительно достойные картины с нетривиальным сюжетом. А многие успешные фильмы являются лишь продолжением или ремейком уже известных шедевров. Однако Ирина Волкова решила сломать эту тенденцию.

Женщина стала режиссером мелодрамы «Вера» и решила по-новому взглянуть на экранизацию повести «Вам и не снилось». В советском кино сюжет был построен вокруг двух влюбленных школьников. А в современной картине главной героиней станет мама Ромы Лавочкина, брак которой находится на грани распада.

На эту драматическую роль была выбрана Виктория Толстоганова. Она совсем не похожа на актрису, сыгравшую Веру в оригинальном фильме. Однако костюмеры и постановщики хорошо постарались, поскольку им удалось сохранить атмосферу советской экранизации. Благодаря этому и артистка гармонично смотрится в кадре.