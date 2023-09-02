Вертинскую опозорили на весь белый свет: в придуманное американцами сложно поверить

Советский фильм «Садко» имел огромный успех не только на родине, но и за ее пределами. Картина стала призером Венецианского кинофестиваля, к ней проявили интерес американцы. Но совсем не такой, на какой рассчитывали В СССР.

Над переводом работал режиссер Роджер Уильям Корман. Но вместо дубляжа он пустил в прокат абсолютно другую ленту. Название изменили на «Волшебные приключения Синдбада», а все сцены, указывающие на русское происхождение фильма, просто удалили. Хронометраж при этом уменьшился с 90 до 79 минут, при этом несколько сцен американцы досняли сами.

Местом действия в новой версии картины стал не Новгород, а выдуманный город Копасанд. Но сильнее всего в адаптации поиздевались над именам актеров. Сергея Столярова назвали Эдвардом Столаром, Аллу Ларионову — Анной Лэрион, а красавица Лидия Вертинская превратилась в Люсиль Вертицию. Создателя фильма, советского режиссера Александра Птушко, переименовали в Альфреда Поско.