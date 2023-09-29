Вертинская ушла от Михалкова к этому известному артисту: до сих пор вспоминает с отвращением
Их роман был ошибкой.
Анастасия Вертинская не сошлась характером со своим первым мужем. Никита Михалков хотел, чтобы звезда советского кино сидела дома, воспитывала их общего сына Степана, варила борщи. Актриса видела свою жизнь иначе и ушла от режиссера к известному музыканту. Но и с ним не сложилось, не срослось.
Роман между артисткой и Александром Градским начался в Алуште. Скоро знаменитости стали жить вместе, но их отношения продлились совсем недолго. До официального брака дело не дошло. Но впоследствии певец всегда называл Вертинскую бывшей женой. Она же говорить о своей связи с ныне покойным исполнителем не любит. Если и вспоминает о нем, то с неподдельным отвращением.
В одном из интервью мечта миллионов заметила, что они с народным артистом «из разных детских». По мнению Анастасии Александровны, она и ее экс-возлюбленный никогда друг другу не подходили, поэтому их расставание было лишь вопросом времени.