Вертинская годами скрывала роман с этим женатым мужчиной: увидите его и все поймете

Отношения пары были обречены с самого начала.

Анастасия Вертинская никогда не скрывала, что совершила много «любовных ошибок». После развода с режиссером Никитой Михалковым актриса закрутила бурный роман с женатым коллегой по цеху.

Звезда отмечает, что отношения с Олегом Ефремовым стали для нее самыми длительными. Возлюбленные встречались более 20 лет, в течение которых актер многократно делал предложение Вертинской.

Вот только знаменитость не хотела рушить чужую семью, поэтому отвечала отказом. К тому же она говорила, что разлюбила Ефремова, и не хотела быть с ним из-за вредных привычек.

Своего тайного избранника артистка однажды назвала «крепко пьющим человеком». По уверению Анастасии Александровны, она не была готова взвалить на свои хрупкие плечи столь тяжелую ношу. К тому же звезда экрана сильно дорожила собственной свободой, которая всегда была для нее важнее всего.