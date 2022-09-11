Вертихвостки и бесстыдницы: топ-3 девушки-изменщицы по знаку Зодиака

“Сердце красавицы склонно к измене”, - поется в известной арии. Однако мужчины все равно надеются, что смогут занять в жизни своей избранницы настолько важное место, что ей и в голову не придет флиртовать с кем-то другим. Астрологи убеждены, что определить, насколько верной будет девушка, можно по дате ее рождения. Некоторые знаки зодиака предрасположены к изменам больше подруг по гороскопу.

Близнецы

Представительницы воздушного знака звонко рассмеются, если услышат слово “верность”. Такое понятие отсутствует в их лексиконе. Женщина-Близнецы настолько непредсказуема, что никогда невозможно сказать, когда ей наскучит очередной кавалер - через десяток лет или уже через пять минут. А как только ей становится тоскливо, она отправляется на поиски острых ощущений на стороне. Поскольку уроженки знака славятся своей красотой, обаянием и умом, можно быть уверенными в том, что они обязательно кого-нибудь очаруют.

При этом разрывать “официальные” отношения Близняшка не станет, ей доставляет удовольствие вертеть сразу двумя мужчинами.

Скорпион

Женщина, рожденная под знаком Скорпиона - настоящая загадка. Сложно предугадать, о чем она думает на самом деле и какие планы строит. Представительницы водного знака - прирожденные актрисы, которые заставят мужчину поверить буквально во что угодно, например, в свою верность. Переписываться с ухажером во время свидания с постоянным партнером - для дамы-Скорпиона это вполне обыкновенная ситуация. Впрочем, она ничего не делает без умысла, и может открыто флиртовать с кем-нибудь, чтобы получить от избранника нечто желанное.

Уроженка этого знака и на измену способна пойти, чтобы разжечь ревность в своем спутнике жизни и манипулировать им, как ей угодно.

Весы

Дама-Весы пользуется необыкновенных успехом у представителей противоположного пола. Флирт для нее сродни хобби, уроженка воздушного знака может начать заигрывать просто из спортивного интереса, ради того чтобы убедиться, что обладает удивительной властью над мужчинами. Даже начав с кем-нибудь встречаться или став законной женой, она вряд ли успокоится и будет время от времени поглядывать налево.