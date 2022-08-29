Вертихвостка «под копирку»: как выглядела бы Гурченко, если бы «Любовь и голуби» снимали сейчас

В знаменитой ленте Владимира Меньшова «Любовь и голуби», вышедшей на экраны в 1984 году, Людмила Гурченко воплотила образ Раисы Захаровны. Она была сотрудницей отдела кадров леспромхоза. Эффектная женщина в считанные минуты свела с ума главного героя Василия и увела его из семьи. В фильме Раиса Захаровна выглядит очень модно, из-за чего безоговорочно влюбляет в себя не только персонажей фильма, но и обычных зрителей.

Подобный образ до сих пор остается актуальным. Многие зрители гадают, как бы выглядела героиня Гурченко, если бы кино «Любовь и голуби» снимали сегодня. Как оказалось, она бы тоже соответствовала последним модным тенденциям. Раиса Захаровна носила бы яркий макияж и не отказывала себе в наращенных ресницах.

Также она непременно отправилась бы к косметологу, чтобы избавиться от возрастных морщин. В итоге Василий Кузякин не смог бы пройти мимо роковой героини, поэтому, как и сорок лет назад, тоже бы ей увлекся.