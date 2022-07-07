«Верой и правдой мне служила»: Лепс впервые заговорил о бывшей

В декабре 2021 года Григорий Лепс и Анна Шаплыкова внезапно объявили о разводе. О причинах расставания после двух десятков лет, проведенных вместе, пара не стала сообщать и после официального разрыва. Поклонники предполагали, что размолвка вызвана неверностью Лепса, которому часто приписывали романы на стороне.

На днях певец впервые заговорил о бывшей жене и удивил фанатов. Он признался, что вина за развод полностью лежит на нем. По его словам, он очень обидел Анну, о чем жалеет до сих пор.

«Которая верой и правдой мне служила», — посетовал Григорий о супруге в эксклюзивном интервью для журнала «Антенна-Телесемь ».

Развод исполнитель назвал тяжелым испытанием для семьи и близких. Лепс заметил, что сейчас переживает несчастливый период в жизни, но старается сохранять цивилизованные отношения с бывшей женой. Он подчеркнул, что всегда намерен быть рядом с Шаплыковой, чтобы помогать и обеспечивать семью. Напомним, в их браке родилось трое детей.