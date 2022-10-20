Вероника Кастро не подошла по возрасту: с кем на самом деле крутил роман Луис Альберто

Своей популярностью в России Рохелио Герра обязан роли Луиса Альберто в сериале «Богатые тоже плачут». Банальная на первый взгляд история любви между состоятельным мужчиной и бедной девушкой в исполнении Вероники Кастро тотчас покорила зрителей. Многие верили, что и в реальной жизни знаменитости стали парой. Однако в сердце актера была другая женщина, которая сильно отличалась от его коллеги по цеху.

Впервые артист женился на певице и этот брак мог побить рекорд по скоротечности: он продлился всего пару недель. Со второй супругой Герра прожил 10 лет. Пара распалась, поскольку их отношения попросту изжили себя. После этого актер нашел счастье с той, кого ему пришлось дожидаться на протяжении шести лет.

Герра потерял голову от дочери своего друга. На момент знакомства с ним ей было всего 14 лет. Актер терпеливо ждал подходящего момента для женитьбы на Марибель Роблес, которая и стала главной женщиной в его жизни. Именно с ней звезда экрана провел остаток своих дней. У супругов появилось двое сыновей, всего же артист оставил после себя пятерых наследников.