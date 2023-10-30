Верочка виновата: этот ляп в «Служебном романе» надо умудриться не заметить (фото)

Лирическая комедия «Служебный роман» давно признана одним из главных фильмов советской эпохи. Уже несколько поколений зрителей наслаждаются комичной историей, рассказанной Эльдаром Рязановым, но далеко не все замечают ляпы, которые позволил себе создатель фильма.

Так, главную неточность можно встретить уже в первой части картины. Дело в том, что секретарша Верочка в исполнении Лии Ахеджаковой, начинает учить свою начальницу основам женственности, красуясь алым лаком на ногтях. Находясь в кабинете, она объясняет героине Алисы Фрейндлих, как должна вести себя женщина, но их беседу резко прерывают, из-за чего они вынуждены переместиться в другое помещение.

И уже там Верочка появляется с бесцветным лаком, однако между сценами проходит всего лишь несколько секунд. Как уверены зрители, это произошло из-за графика съемок, ведь над эпизодами работали в разные дни. И такая неточность точно не влияет на качество картины, которая даже спустя практически 50 лет остается любимой у публики.