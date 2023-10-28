Верный признак ведьмы: только у них на теле есть эти отметины

Времена святой инквизиции давно прошли, но это не значит, что охота на ведьм закончилась. Страх столкнуться с потусторонней и нечистой силой никуда не делся. Вот почему мало кому хочется встретить на своем пути настоящую ведьму.

Испокон веков люди передавали друг другу знания о том, как вычислить в женщине колдунью. И многие из этих признаков относятся к внешности. Например, считается, что у ведуньи рыжие волосы, зеленые глаза или большой нос крючковатой формы. Но главное вовсе не это.

Тех, кто в сговоре с дьяволом, выдают особые отметины на теле и лице. Речь идет о родинках и бородавках. Разумеется, они могут быть у самых обычных людей, но когда речь идет о ведьмах, то их трудно не заметить.

Все потому, что родинок и бородавок может быть неестественно много. Часто они соединяются в замысловатый рисунок и имеют слишком большие размеры.