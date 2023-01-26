Верный признак мафиози: обомлеете, что итальянцы заметили в хите СССР

Приключенческая комедия «Невероятные приключения итальянцев в России» была представлена зрителю в 1973 году. Эльдару Рязанову и Франко Проспери удалось удивить советских поклонников необычным и динамичным сюжетом, а также яркими персонажами. При этом картина, как оказалось, популярна не только у россиян, но и в Италии.

Так, итальянские зрители весьма высоко оценили фильм. Они остались в восторге от приключений своих соотечественников в СССР, отметив, что по духу картина очень похожа на фильмы, которые они смотрели в детстве. Также многие обратили внимание и на знакомые детали — например, на жест мафиозо Розарио, когда экскаватор поднимает его в телефонной будке. Как оказалось, вытянутая рука с согнутым указательным пальцем — очень распространенный знак в некоторых регионах страны.

«О, ну это чисто сицилийский жест. Мол, прибью тебя», — признаются зрители в YouTube-шоу «Итальянцы by Kuzno».

В целом же зрители похвалили работу Рязанова и Проспери. По их мнению, лента заслуженно признана классикой кинематографа, так как сочетает в себе все лучшие черты итальянских и советских фильмов.