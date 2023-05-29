Верный признак, что вы всего лишь раб для своего кота: так у каждого третьего

Опытные хозяева прекрасно знают, что у всех кошек разные характеры и не бывает похожих между собой питомцев, даже если они из одной семьи. Однако не всем известно, что эти самые характерные питомцы относятся к хозяевам по-разному. И это «по-разному» не всегда с любовью и уважением, а иногда даже с пренебрежением и выражением своего «фи».

Как понять, что ваша кошка ни во что вас не ставит и считает рабом? Легко. Часто такая проблема возникает у тех, кто заводит уже взрослую кошку, у которой ранее были хозяева. Что бы вы ни делали, как бы ни заботились, животное не идет на контакт и не подчиняется вашей воле. От такого поведения любимого питомца опускаются руки, поэтому кажется, что дело в его скверном характере.

Однако иногда такое поведение обусловлено вовсе не дурным нравом. А «бэкграундом», с которым столкнулся пушистый комочек. Только любовь, время и забота помогут сменить вашу незавидную роль на роль друга, а затем и на роль хозяина.