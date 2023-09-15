Верные на все сто: имена женщин, которые не изменяют мужу даже под пыткой

Некоторые девушки становятся идеальными женами, которые всегда уделяют время своим супругам и даже помыслить не могут о предательстве. Оказывается, верность женщин может зависеть от их имен. Если пойти под венец с обладательницами этих вариантов, то можно точно не беспокоиться о том, что у них появятся любовники.

Агата. Такие дамы очень тщательно подходят к выбору партнера, а затем полностью отдаются чувствам. Измену в отношениях они не приемлют.

Алевтина. Обладательница этого довольно редкого имени очень целенаправленна и правдолюбива. Обман больно ее ранит, поэтому она никогда на него не пойдет.

Валентина. С такими добродушными женщинами никогда не бывает скучно. Они честны в отношениях, поэтому, прежде чем начать новый роман, всегда объяснятся с предыдущим партнером.

Галина. Эти девушки стремятся к спокойной жизни без конфликтов и ссор. Они не будут провоцировать опасные ситуации и заводить интрижки только для того, чтобы пощекотать нервы избраннику. К тому же такие дамы очень ценят романтику в семье.