Верны себе: 3 знака Зодиака, которые не меняются даже ради второй половинки

Что нужно знать перед тем, как начать отношения с уроженцами этих знаков.

В отношениях любящих людей немаловажную роль играет умение прислушиваться к второй половинке и идти на компромисс. Ситуации, когда партнеры с самого начала полностью устраивают друг друга и никому не приходится терпеть чужих “тараканов”, сродни фантастике. Однако не все готовы отступаться от своих привычек даже во имя любви. Астрологи назвали три знака зодиака, под которыми рождаются те, кто не способен услышать пожелания избранника и изменить в себе что-то.

Телец

Представители земного знака недаром напоминают упрямых бычков. У них свой собственный кодекс отношений, которому они неуклонно следуют и не станут изменять своим принципам даже ради второй половинки. Стабильность и верность себе - вот один из столпов, на которых держится мироустройство Тельца, и личной жизни это тоже касается.

На незначительные уступки в отношениях может пойти разве что молодой Телец, у которого взгляды на жизнь только формируются.

Однако даже в этом случае больших подвижек ждать не стоит - на серьезные компромиссы этот знак идет со скрипом и примет их только в том случае, если увидит в них какую-то выгоду для себя.

Скорпион

Многие считают, что водные знаки, под стать стихии-покровительнице, текучие, подвижные и легко воспринимают перемены. Действительно, такое поведение свойственно Рыбам и Раку, но не Скорпиону. Среди своих “водных” сородичей этот знак самый негибкий, он терпеть не может меняться и подстраиваться под кого-то.

Скорпион очень тщательно и придирчиво подходит к выбору партнера, и, скорее всего, остановится на том, кто представляет собой зрелую и самодостаточную личность.

Такие люди не требуют от избранника радикальных перемен, а принимают его таким, какой он есть - это-то и нужно водному знаку.

Водолей

О том, что Водолей по натуре своей свободолюбив и независим, известно, кажется, даже младенцу. Представители воздушного знака обладают своим уникальным взглядом на мир. Одна из главных идей, которую они исповедуют - о том, что каждый ценен таким, какой он есть, и менять человека значит совершать насилие над его личностью.

Именно этим постулатом они руководствуются и в личных отношениях.

Водолей не станет требовать, чтобы под него подстраивались, и не обрадуется, если этого потребуют от него. Этот воздушный знак уж лучше будет один, чем с тем, кто не принимает его целиком и полностью.