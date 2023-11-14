Вернувшийся в Россию Милохин сделал сомнительное заявление о Михалкове

Даню Милохина обожают дети, а вот старшее поколение относится к блогеру в лучшем случае со здоровым скепсисом. Парень шокировал общественность тем, что не знает, где находится Сахалин. Тогда на откровения звезды отреагировал Никита Михалков, заявивший, что юноша — «чистый лист бумаги, растение».

Скользкой темы решила коснуться Евгения Медведева в своем YouTube-шоу «БеС Комментариев». Когда-то прославленная фигуристка танцевала в паре с Милохиным на шоу «Ледниковый период». Однако парень внезапно покинул проект и отправился за границу.

В беседе с Медведевой выяснилось, что Даня Милохин даже не знает, кто такой Никита Михалков, и до сих пор не разобрался, в какой стране стоит искать Сахалин. Юноша предположил, что остров находится в Канаде. Также стало известно, что в ближайшее время опального блогера ждать в России не стоит.