Вернуться в Россию не смогла: куда Элла из «Здравствуйте, я ваша тетя!» пропала на 10 лет

Искрометная комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!» стала стартовой площадкой для многих молодых актеров, которые успешно продолжили свой творческий путь. Одной из них была Татьяна Веденеева, исполнившая роль Эллы Делей, воспитанницы донны Розы.

Сначала артистка хотела связать свою жизнь с актерской профессией, но со временем Веденеева решила, что хочет развиваться в другом направлении. Так, в конце 80-х Татьяна стала одной из самых популярных телеведущих. Она появлялась в передачах «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года». Но в 1993 году Веденеева внезапно исчезла с телеэкранов.

По некоторым сведениям, ведущую уволили из-за того, что она вернулась из зарубежного отпуска с опозданием. Татьяна проходила длительное медицинское обследование, но руководство канала было непреклонно. В том же году Веденеева уехала во Францию вместе с мужем, где они начали свой бизнес по изготовлению соусов. Супруги основали корпорацию «Трест Б» и снискали немалый успех. Учитывая, что творилось в 90-е в России, возвращаться назад они не планировали.

Лишь в 2000 году Веденеева перебралась на родину. Любимая ведущая вновь стала звездой телевидения и появилась в популярных программах «Татьянин день», «В наше время» и «Формула любви».