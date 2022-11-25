Вернуться на экраны Немоляевой из «Служебного романа» помог всего один предмет

Светлана Немоляева прославилась участием во множестве легендарных картин. Зрители запомнили ее по «Служебному роману», «Гаражу» и, например, по мелодраме «О бедном гусаре замолвите слово». За годы творческого пути она рекомендовала себя как одна из главных артисток в стране, но однажды неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, главная причина заключалась в проблемах знаменитости со здоровьем. Еще с юности она страдала от близорукости, а с годами ситуация только ухудшалась. И однажды она поняла, что уже не может играть в кино, ведь ничего не видит. А линз, так необходимых ей для жизни и работы, в СССР не было.

«Всю жизнь я не видела, поэтому и не снималась много лет. Пока не появились линзы в стране», — призналась артистка в эфире шоу «Малахов».

В течение многих лет Немоляева даже не мечтала вновь оказаться на съемочной площадке или театральной сцене. Однако однажды ее сын Александр предложил матери сделать коррекцию зрения. После долгих уговоров артистка решилась на смелый шаг и теперь вновь живет полноценной жизнью. За последние годы на экранах оказалось сразу несколько проектов с ее участием, среди которых, например, «Земский доктор. Восемь лет спустя», «Сансара».