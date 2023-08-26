Вернутся к истокам: вот какому знаку в сентябре 2023 понадобится поддержка семьи

В жизни каждого человека время от времени возникают проблемы и неурядицы. В такие моменты особенно важна поддержка со стороны близких людей - партнера и родственников. Какими бы взрослыми и самостоятельными мы ни были, порой необходимо обратиться за советом к кому-то родному, да и просто опереться на его плечо, почувствовать, что ты не одинок. Астрологи рассказали, какому знаку зодиака в сентябре предстоит вернуться к истокам и попросить помощи у семьи.

Близнецы

По словам астрологов, в сентябре 2023 года Солнце окажется в четвертом доме Близнецов. Именно этот сектор отвечает за родственные связи, тягу к семье и домашнему очагу. События, которые ожидают представителей воздушного знака в начале осени, подтолкнут их обратиться за помощью близких.

Звезды предрекают Близнецам неудачи на работе. С наибольшей долей вероятности они будут связаны с борьбой знака за авторитет. Осенью Близнецы почувствуют желание доказать руководству и коллегам, что достойны большего, однако все их старания приведут к непредсказуемым результатам.

Во время работы над очередным проектом Близнецы будут перетягивать одеяло на себя.

Да, они действительно хороши в своей сфере, но все же неправильно лишать коллег шанса продемонстрировать и свои способности. Из-за стремления Близнецов выделиться в коллективе вспыхнет конфликт.

В итоге представители воздушного знака не только не добьются поставленной перед собой цели - хорошо зарекомендовать себя и получить желанное повышение, но и испортят отношения с коллегами и руководством. Вполне возможно, им придется искать новое место работы.

В личной жизни Близнецов тоже подстерегают неприятности.

Знак ожидают долгие и мучительные выяснения отношений с любимым человеком. Дадут о себе знать давние проблемы, которые оба партнера замалчивали, ревность и обиды. Придется взять тайм-аут, чтобы разобраться в себе и своих чувствах.

Чтобы прийти в себя и вернуть себе ощущение твердой почвы под ногами, Близнецам необходимо обратиться за помощью к близким. Родственники встретят представителей знака с распростертыми объятиями, не станут учить уму-разуму и читать нотации, а просто тепло и искренне поддержат.

Уроженцам воздушного знака не стоит играть в героизм и пытаться справиться с проблемами самому.

Советы и участие самых дорогих людей помогут залечить свежие раны, по-новому взглянуть на ситуацию и принять верное решение. Если Близнецы прислушаются к словам близких, конец сентября будет бодрым и благоприятным.