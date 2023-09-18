Вернут в эфир федерального канала: людей ждет тяжкое зрелище в годовщину смерти Пускепалиса

20 сентября исполнится год, с тех пор как ушел из жизни советский и российский актер Сергей Пускепалис. Он попал в ДТП под Москвой и погиб вместе с водителем. В этот день федеральные каналы почтят память звезды, выпустив в эфир новые кадры с его участием.

Кроме фильмов, в которых снялся Пускепалис, на экранах впервые появится невыпущенный сезон сериала «А у нас во дворе...». На момент смерти актера шла работа над третьим сезоном проекта, но доснять его не успели. Съемочная группа отработала всего четырнадцать смен. Режиссер Ольга Музалева смогла сделать из готового материала две новых серии, которые объединили с кадрами с площадки и документальными видеосъемками. Коллеги Сергея дали интервью, поделившись теплыми воспоминаниями об актере.

Результат под названием «А у нас во дворе... Прерванный сезон» покажут в эфире 24 сентября.