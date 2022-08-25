Вернулся на экраны: как сейчас живет главный «враг» Андрея Губина из «Фабрики звезд»

Антон Зацепин заявил о себе, когда стал участником шоу «Фабрика звезд», где исполнил песню «Ниже ростом только Губин». Трек пришелся не по нраву Андрею Губину, который буквально возненавидел начинающего музыканта.

После завершения проекта популярным артистом Зацепин так и не стал, однако и совсем из мира медиа не пропал. Уже этой осенью он вернется на экраны. Исполнитель принял участие в съемках шоу «Ну-ка, все вместе!», где занял место одного из ста экспертов.

Подробностями своей жизни главный «враг» Андрея Губина охотно делится в социальных сетях. Любопытно, что Зацепин пробовал себя и в качестве актера. Он окончил ГИТИС и снялся в одном проекте, но о громком продвижении в кино говорить все же не приходится.

Не смотря ни на что, певец не отчаивается. В этом году он станет одним из преподавателей в МИФИ, где задействован в открытии кафедры эстрадного искусства.