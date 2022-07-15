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Киноафиша Статьи Вернулся к истокам: Безруков вновь перевоплотился в героя «Бригады»

Вернулся к истокам: Безруков вновь перевоплотился в героя «Бригады»

15 июля 2022 13:38
Вернулся к истокам: Безруков вновь перевоплотился в героя «Бригады»

Поклонники не смогли скрыть эмоции, вновь увидев знакомый образ.

Сергей Безруков взбудоражил фанатов, перевоплотившись в Сашу Белого. Спустя 20 лет артист решил вновь примерить любимую публикой роль.

Прославленный актер поделился с поклонниками снимком, на котором позирует на одной из московских улиц. На фотографии Безруков предстает с зачесанными назад волосами, а в подписи признается, что лишь такая незначительная деталь помогает ему вновь стать Сашей Белым.

Вернулся к истокам: Безруков вновь перевоплотился в героя «Бригады»

«Стоит зачесать волосы назад и сразу... знакомый образ», — отметил артист в своих социальных сетях.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации кумира. В комментариях многие признались, что считают роль в «Бригаде» лучшей в творчестве Сергея и с нетерпением ждут продолжения истории с любимыми актерами.

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«Вот это да, культовый образ», «Живая легенда», «Этот образ навсегда в наших сердцах», — делятся мнением поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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