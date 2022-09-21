Вернулся из армии инвалидом: почему звезда «Спортлото-82» исчез с экранов

С самого детства Денису Кмиту была уготована актерская карьера «по наследству». Его мать Галина забеременела от популярного актера Николая Гриценко. Вот только он давать свою фамилию ребенку отказался. Женщина записала родившегося сына на другого актера, Леонида Кмита, за которым была замужем на тот момент. Вскоре этот брак распался.

В кино Денис попал еще в возрасте 8 лет, засветившись на съемках фильма «Цыган». А после выпуска из Школы-студии МХАТ у него появилась возможность сняться у Леонида Гайдая в картине «Спортлото-82». Молодому актеру доверили роль жениха Павла. После премьеры Кмиту прочили блестящее будущее, но почти сразу его призвали в армию. А там с молодым человеком случилось несчастье: он выпал со второго этажа и получил перелом позвоночника.

Ухаживать за мужчиной, который стал инвалидом, начала мать. Денис пытался заниматься живописью и работать над сюжетами кинопроектов. Изредка актер появлялся на экране: сыграл ветерана в фильме 1992 года «Ка-ка-ду» и в многосерийной ленте «Поворот ключа» 1999 года. Но затем даже поклонники забыли о Кмите. Актер умер в 2019 году, пережив мать всего на три месяца.