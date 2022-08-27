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Вернулись к прежним ведущим: Цискаридзе не вышел в эфир «Сегодня вечером»

27 августа 2022 17:15
Вернулись к прежним ведущим: Цискаридзе не вышел в эфир «Сегодня вечером»

Артист не справился с работой журналиста.

С начала мая этого года Николай Цискаридзе заменял Максима Галкина и Юлию Меньшову в роли ведущего шоу «Сегодня вечером». Танцор старательно вел все выпуски программы, однако далеко не все зрители были в восторге от его работы. Некоторые пользователи Сети даже предполагали, что рейтинги проекта начали активно падать именно из-за появления Цискаридзе. В итоге знаменитость пропал из передачи.

Как оказалось, в недавний выпуск «Сегодня вечером» вернулась Юлия Меньшова, которая была лицом проекта с 2017 по 2019 годы. Телеведущая провела эфир, но не стала объяснять неожиданную кадровую перестановку. При этом молчит и сам Цискаридзе, не рассказывая, надолго ли покинул программу и вернется ли в студию снова.

Вернулись к прежним ведущим: Цискаридзе не вышел в эфир «Сегодня вечером»

Пользователи Сети остались в восторге от появления Меньшовой в кадре. Многие похвалили ее работу и признались, что программы с ее участием смотреть намного интереснее.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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