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Вернулись из-за границы не просто так: семья воссоединилась с тяжелобольным Юдашкиным

25 августа 2022 18:15
Вернулись из-за границы не просто так: семья воссоединилась с тяжелобольным Юдашкиным

Жена модельера прилетела из Гонконга в Россию.

Марина Юдашкина вернулась в Россию из зарубежного путешествия. В июле она спешно улетела в Гонконг, так как дочка Юдашкиных Галина стала многодетной мамой. Марина лично захотела познакомиться с внучкой, которую назвали Агата Ариелла. Галина вместе с мужем Петром уже давно живут в Гонконге, где развивают азиатское направление модного дома Юдашкиных.

Но покинувшую Россию Марину поклонники модельера осудили. Валентин с 2016 года борется с раком почки, причем метастазы врачи уже обнаружили даже в голове. На недавних снимках в соцсетях жены дизайнер выглядел истощенным и очень болезненным. И оставлять его одного в таком состоянии было просто опасным, посчитали в Сети.

Вернулись из-за границы не просто так: семья воссоединилась с тяжелобольным Юдашкиным

Сейчас родные, наконец, воссоединилась с тяжелобольным Юдашкиным. Причем на свежих фото Марина показала и подросших внуков — двух сыновей Галины. Теперь комментаторы опасаются, что Юдашкину могло стать хуже, поэтому семья и решила окружить его заботой и дать возможность провести время с внуками.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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