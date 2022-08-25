Вернулись из-за границы не просто так: семья воссоединилась с тяжелобольным Юдашкиным

Марина Юдашкина вернулась в Россию из зарубежного путешествия. В июле она спешно улетела в Гонконг, так как дочка Юдашкиных Галина стала многодетной мамой. Марина лично захотела познакомиться с внучкой, которую назвали Агата Ариелла. Галина вместе с мужем Петром уже давно живут в Гонконге, где развивают азиатское направление модного дома Юдашкиных.

Но покинувшую Россию Марину поклонники модельера осудили. Валентин с 2016 года борется с раком почки, причем метастазы врачи уже обнаружили даже в голове. На недавних снимках в соцсетях жены дизайнер выглядел истощенным и очень болезненным. И оставлять его одного в таком состоянии было просто опасным, посчитали в Сети.

Сейчас родные, наконец, воссоединилась с тяжелобольным Юдашкиным. Причем на свежих фото Марина показала и подросших внуков — двух сыновей Галины. Теперь комментаторы опасаются, что Юдашкину могло стать хуже, поэтому семья и решила окружить его заботой и дать возможность провести время с внуками.