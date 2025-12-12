Меню
Киноафиша Статьи Вернулась только Рогозина: Котов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След» – называем причины, которые их вынудили

12 декабря 2025 07:01
Кадры из сериала «След»

Любимый отдел ФЭС постоянно укомплектовывается новыми оперативниками и судмедэкспертами.

Три с плюсом тысячи серий — это вам не шутки. За такой срок любой отдел кадров захлебнется от текучки, а уж в следственном комитете из сериала «След» — и подавно.

Одни уходят в декрет, другие — в бессрочный отпуск, а третьи и вовсе отправляются в командировки, из которых не возвращаются. Давайте разберем по косточкам самые громкие «исчезновения» из главного процедурала страны. След, извиняемся за тавтологию, ведёт не только в павильон, но и далеко за его пределы.

Ушли, но обещали вернуться

Начнем с того, кто, кажется, просто перешел на удаленку. Оксана Амелина — программист, которую сценаристы любили мучить с особым цинизмом. Анастасия Гулимова, её воплотившая, называет героиню «многострадальной» — и неспроста.

Вернулась только Рогозина: Котов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След» – называем причины, которые их вынудили

В отличие от многих коллег, Амелину окончательно не списали со счетов: она периодически возникает в новых сериях. Видимо, когда у самой актрисы возникает нехватка денег.

А вот судьба Андрея Лаврова, легендарного майора Котова, — это уже не сериальная, а криминальная драма. Актер, без которого когда-то невозможно было представить шоу, попал в сюжет, достойный криминальной хроники.

Вернулась только Рогозина: Котов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След» – называем причины, которые их вынудили

В 2021 году в состоянии алкогольного опьянения он напал с ножом на инспектора военной автоинспекции. Примечательная деталь — нападение совершалось в одном ботинке, что добавляет происшествию сюрреализма. Итог — условный срок и «изоляция». Лаврова перестали звать на главные роли. Сегодня он, по слухам, занимается хендмейдом и музыкой. Возвращение майора Котова не предвидится.

Кто еще ушел из проекта

Ещё одно резкое исчезновение — старший оперуполномоченный Лисицын в исполнении Георгия Тесля-Герасимова. Актер отправился на Донбасс, со всеми вытекаюшими. Там он, по информации из открытых источников, пишет стихи и вынашивает планы по созданию короткометражки. Его «семьей» стали сослуживцы, а в Москву он наведывается лишь в отпуск.

Вернулась только Рогозина: Котов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След» – называем причины, которые их вынудили

Самый драматичный уход связан не со скандалом, а с борьбой за жизнь. Ольга Копосова, железная полковник Рогозина, в 2012 году столкнулась с онкологическим диагнозом и была вынуждена оставить съемки. Но этот случай — хеппи-энд. Актриса поборола болезнь и триумфально вернулась в кабинет начальника, чтобы и дальше испепелять подчинённых и зрителей своим ледяным взглядом.

Вернулась только Рогозина: Котов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След» – называем причины, которые их вынудили

Ну и куда без эмиграции, столь лакомой для СМИ темы после 2022-го? Евгений Кулаков, игравший программиста Тихонова, покинул страну осенью 2022 года. Причина — переезд в Израиль ради сына с аутизмом и ДЦП.

Сам актер теперь работает в местном театре. Его герой просто исчез из повестки, будто IT-спец просто нашел более выгодный оффер и бросил ФЭС. «След» продолжается, но уже с другим составом. В целом, текучка в организации выглядит вполне органично.

Вернулась только Рогозина: Котов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След» – называем причины, которые их вынудили

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент.

Фото: Кадры из сериала «След»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
