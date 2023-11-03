Вернулась окольными путями: Пугачевой устроили холодный прием в России

В Сети злорадствуют: Алла Пугачева явилась — не запылилась. Сомнений больше нет: певица прибыла в Россию. Первые снимки с ней уже попали в СМИ.

На родину Примадонна российской эстрады возвращалась окольными путями. Звезду видели на Ленинградском вокзале. Как пишет издание «Московский комсомолец», из вагона поезда она вышла последней. Артистку сопровождали двое.

И это не тот случай, когда знаменитость окружают толпы поклонников. Не было ни оваций, ни охапок цветов: в Москве исполнительнице устроили холодный прием. Никто даже не подошел к матери Кристины Орбакайте.

Впрочем, можно предположить, что Алла Борисовна только рада такому повороту. После эмиграции в Израиль, которую большинство россиян посчитали предательством, и скандальных высказываний в адрес соотечественников Пугачевой наверняка и в глаза-то им смотреть стыдно.