Вернулась к прошлому: вид обосновавшейся за границей Пугачевой вызвал оторопь

За время карьеры Аллы Пугачевой на сцене ее фирменные балахоны стали отличительным знаком артистки. Хейтеры говорили, что таким образом певица скрывает лишний вес в районе талии. Но после свадьбы с Максимом Галкиным Пугачева решила соответствовать молодому мужу. С ней поработали известные стилисты, полностью сменившие гардероб звезды.

Певица стала щеголять в коротких платьях, кожаных шортах, модных футболках и джинсах. И все наряды отлично смотрелись на Пугачевой. Модные эксперты хвалили артистку за такие разительные перемены в образах. Однако теперь вид обосновавшейся за границей Пугачевой вызвал оторопь у пользователей соцсетей.

На днях Галкин опубликовал видео с семейной прогулки: вместе с Аллой и детьми он ходит по улицам Юрмалы. Фанаты не сразу узнали Примадонну. Она была облачена в длинное черное просторное платье, напоминающее ее наряды из прошлого.