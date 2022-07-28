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Вернулась к прошлому: вид обосновавшейся за границей Пугачевой вызвал оторопь

28 июля 2022 10:40
Вернулась к прошлому: вид обосновавшейся за границей Пугачевой вызвал оторопь

Певица снова сменила стиль одежды.

За время карьеры Аллы Пугачевой на сцене ее фирменные балахоны стали отличительным знаком артистки. Хейтеры говорили, что таким образом певица скрывает лишний вес в районе талии. Но после свадьбы с Максимом Галкиным Пугачева решила соответствовать молодому мужу. С ней поработали известные стилисты, полностью сменившие гардероб звезды.

Певица стала щеголять в коротких платьях, кожаных шортах, модных футболках и джинсах. И все наряды отлично смотрелись на Пугачевой. Модные эксперты хвалили артистку за такие разительные перемены в образах. Однако теперь вид обосновавшейся за границей Пугачевой вызвал оторопь у пользователей соцсетей.

На днях Галкин опубликовал видео с семейной прогулки: вместе с Аллой и детьми он ходит по улицам Юрмалы. Фанаты не сразу узнали Примадонну. Она была облачена в длинное черное просторное платье, напоминающее ее наряды из прошлого.

«Какой странный балахон», — отметили комментаторы в соцсетях.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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1 комментарий
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