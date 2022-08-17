Вернулась из-за границы с пополнением: 37-летняя Пересильд всполошила фанатов

Несколько дней назад у Юлии Пересильд закончился отпуск. Как оказалось, знаменитость вернулась домой не только с новыми впечатлениями, но и с пополнением в семье.

По словам артистки, в один из последних дней к ним прибился маленький котенок. Питомец оказался настолько милым, что она решила забрать его домой и в итоге привезла нового друга в Москву, даже поменяв ради этого обратные билеты на самолет.

«Какое чудо! Примите мои поздравления», «Какие вы молодцы, что взяли его с собой. Несмотря на все сложности», «Подарили заботу и любовь на всю жизнь этому малышу!» — не скрывают своего восторга подписчики.

Также знаменитость призналась, что еще не определилась с именем для котенка. Она вместе с дочерьми пытается выбрать самое подходящее. Поклонники не оставили без внимания проблемы кумира и предложили в комментариях несколько вариантов.