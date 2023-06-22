Верность в крови у женщин с этими именами: никогда не предадут любимого

В изменах традиционно принято винить мужчин. Однако, по данным мировой статистики, в последние годы дамы, что называется, дышат им в спину и по количеству походов налево отстают от сильной половины человечества не так уж сильно. Тем ценнее для мужчины найти ту, что станет верной хранительницей семейного очага. Эксперты в сфере эзотерики считают, что тем, кто мечтает о крепкой семье, стоит присмотреться к обладательницам этих имен - им свойственна преданность и надежность.

Екатерина

Верность для Екатерины - практически жизненное кредо. Обладательница этого имени даже в страшном сне не может себе представить такого, чтобы пойти на измену. Смысл отношений для нее - в обоюдной преданности партнеров, если кто-то позволяет себе ложь, для Кати это означает предательство доверия и конец любви.

Женщина, нареченная этим именем, сама хранить своему избраннику верность и ждет этого от него.

Поэтому мужчине, который решил связать свою жизнь с Екатериной, нужно беречь ее и не совершать необдуманных поступков. Найти такое сокровище сложно, а вот потерять его - проще простого, если разочаровать своими поступками.

Татьяна

Любимый муж и дети - вот что составляет смысл жизни Татьяны. Дама, которая носит это имя, с самой юности мечтает о большой и крепкой семье, и прикладывает все усилия для того, чтобы исполнить свое заветное желание. Встретив “своего” мужчину, Таня даже не посмотрит в сторону других - всю свою любовь отдаст своему единственному.

На обладательницу этого имени во всем можно положиться, в том числе в вопросах верности.

Тем, кто не знает Татьяну, кажется, будто эта веселая и озорная девушка с легкостью пустится в любовную авантюру, но они жестоко ошибаются. Она бесконечно ценит свою семью и окружает домочадцев заботой и вниманием.

Любовь

Для женщины, названной таким красивым именем, любовь действительно превыше всего. Люба - дама с принципами, она не из тех, кто даст слово, а затем беспечно нарушит его. Обладательница этого имени со всей серьезностью относится к клятвам, сказанным у алтаря, а потому ее партнер может быть уверенным: она их не нарушит.

Любовь - из тех женщин, что не станет устраивать скандалы и истерики, мстить мужу, флиртуя с другими представителями сильного пола.

Та, кто наречен этим именем, предпочитает конструктивный диалог, в котором оба партнера могут озвучить свои претензии и найти выход из сложившейся ситуации.