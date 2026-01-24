Верните наш 2001: вот как звезды "Властелина колец" выглядят 25 лет спустя

Собрали фотографии главных звёзд трилогии тогда и сейчас. Приготовьтесь — время безжалостно даже к эльфам.

В 2001 году на экраны вышло «Братство кольца» — первая часть трилогии «Властелин колец». Фильм стал культовым, собрал почти миллиард долларов в прокате и получил четыре «Оскара». А молодые актёры, сыгравшие хоббитов, эльфов и волшебников, проснулись знаменитыми на весь мир.

С тех пор прошло почти 25 лет. Для кино — целая эпоха. Элайджа Вуд, которому на съёмках было 18, недавно отметил 44-й день рождения. Орландо Блуму уже под 50. А Иэну Маккеллену, сыгравшему Гэндальфа, исполнилось 86 лет.

Кто-то из актёров почти не изменился, кто-то стал неузнаваем. Одни продолжают сниматься в блокбастерах, другие ушли в независимое кино или вовсе пропали с радаров. Но для миллионов зрителей они навсегда останутся героями Средиземья.