Вернется во дворец с Меган или без нее: будущее принца Гарри предопределено
Совсем скоро жизнь наследника престола вновь изменится.
Внук Елизаветы II покинул родную Британию два года назад. Как не раз признавались близкие принца Гарри, все это время он скучал по дому, своим друзьям и старому быту. Как оказалось, теперь он нашел способ вернуться в Лондон.
Дело в том, что принц Чарльз после вступления на престол намерен уменьшить число членов королевской семьи, которые живут за счет государства. В их число войдет сам Чарльз с супругой, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принцесса Анна, принц Эдвард и Софи Уэссекская. И принц Гарри якобы не хочет остаться без денег семьи, поэтому планирует в ближайшее время вернуться в Лондон и вернуть себе все титулы.
«Я действительно думаю, что он вернется», — рассказывает Кен Уорф, бывший телохранитель принца.
При этом, как пишет портал Express.co.uk, внук королевы намерен приехать в Лондон даже без своей супруги Меган Маркл. Он собирается оставить жену в Лос-Анджелесе, если та откажется вновь следовать его жизненным планам.