Вернется во дворец с Меган или без нее: будущее принца Гарри предопределено

Внук Елизаветы II покинул родную Британию два года назад. Как не раз признавались близкие принца Гарри, все это время он скучал по дому, своим друзьям и старому быту. Как оказалось, теперь он нашел способ вернуться в Лондон.

Дело в том, что принц Чарльз после вступления на престол намерен уменьшить число членов королевской семьи, которые живут за счет государства. В их число войдет сам Чарльз с супругой, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принцесса Анна, принц Эдвард и Софи Уэссекская. И принц Гарри якобы не хочет остаться без денег семьи, поэтому планирует в ближайшее время вернуться в Лондон и вернуть себе все титулы.

«Я действительно думаю, что он вернется», — рассказывает Кен Уорф, бывший телохранитель принца.

При этом, как пишет портал Express.co.uk , внук королевы намерен приехать в Лондон даже без своей супруги Меган Маркл. Он собирается оставить жену в Лос-Анджелесе, если та откажется вновь следовать его жизненным планам.