Вернется на родину? Астролог заинтриговала откровением о Пугачевой
Ретроградный Меркурий еще может помочь Примадонне.
Повторный отъезд Аллы Пугачевой и ее детей из России, который случился в конце сентября, заставил многих россиян относиться к ней критически. Они считают, что певица просто сбежала в Израиль подальше от возникших проблем. Но, по мнению астролога Василисы Володиной, артистка еще сохраняет шанс на то, чтобы однажды снова вернуться на родину.
Как объяснила специалист изданию Woman, Пугачева покинула Россию в то время, когда действует так называемый ретроградный Меркурий, а это вселяет надежду на возвращение и окончание незавершенных дел.
По словам Володиной, во время ретроградного Меркурия все дела, которые не были решены до этого, получают возможность на удачное завершение. А это значит, что Алла Борисовна,чтобы разрешить свои проблемы, рано или поздно должна будет вернуться.
Оправдаются ли слова астролога, покажет только будущее. Но в любом случае, несмотря на критику и разочарование, в нашей стране у Примадонны сохраняется достаточное количество поклонников, которые будут ждать ее возвращения.