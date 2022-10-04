Вернется на родину? Астролог заинтриговала откровением о Пугачевой

Повторный отъезд Аллы Пугачевой и ее детей из России, который случился в конце сентября, заставил многих россиян относиться к ней критически. Они считают, что певица просто сбежала в Израиль подальше от возникших проблем. Но, по мнению астролога Василисы Володиной, артистка еще сохраняет шанс на то, чтобы однажды снова вернуться на родину.

Как объяснила специалист изданию Woman , Пугачева покинула Россию в то время, когда действует так называемый ретроградный Меркурий, а это вселяет надежду на возвращение и окончание незавершенных дел.

По словам Володиной, во время ретроградного Меркурия все дела, которые не были решены до этого, получают возможность на удачное завершение. А это значит, что Алла Борисовна,чтобы разрешить свои проблемы, рано или поздно должна будет вернуться.

Оправдаются ли слова астролога, покажет только будущее. Но в любом случае, несмотря на критику и разочарование, в нашей стране у Примадонны сохраняется достаточное количество поклонников, которые будут ждать ее возвращения.