Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вернет ощущение праздника: этот советский фильм про Старый Новый год видели единицы

Вернет ощущение праздника: этот советский фильм про Старый Новый год видели единицы

24 ноября 2025 11:58
Вернет ощущение праздника: этот советский фильм про Старый Новый год видели единицы

Он не уступает навязшей в зубах «Иронии судьбы».

Большинство россиян привыкло включать «Иронию судьбы», «Чародеев» и комедии Гайдая 31 декабря и не выключать их, пока не придется вновь идти на работу. Но давайте честно ответим сами себе на один вопрос – неужели не надоело?

Чтобы не только продлить ощущение праздника, но и освежить в памяти давно забытые советские хиты, предлагаем на Старый Новый год включить недооцененную комедию Наума Ардашникова, снятую по пьесе Михаила Рощина.

В главных ролях — Вячеслав Невинный и Александр Калягин. Появляются в эпизодах Евгений Евстигнеев, Ирина Мирошниченко, Анастасия Немоляева и другие.

Картина называется «Старый Новый год». История уставших от семейной жизни мужей, которые пытаются отвлечься и повеселиться, может подарить немало радости зрителям всех возрастов.

Он душевный, забавный, но при этом не кажется банальным. В нем нет скучных персонажей и проходных фраз. Поклонники ценят ленту за то, что жизнь в ней освещена со всех сторон, а конец, разумеется, хороший.

Фото: Кадр из фильма «Старый Новый год» (1980)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Про эти 3 советских фильма о войне не говорят на каждом углу, но тихо пересматривают каждый год: с №1 «списали» скандальный «Т-34» с Петровым Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать «Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать Читать дальше 10 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше