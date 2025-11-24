Вернет ощущение праздника: этот советский фильм про Старый Новый год видели единицы

Большинство россиян привыкло включать «Иронию судьбы», «Чародеев» и комедии Гайдая 31 декабря и не выключать их, пока не придется вновь идти на работу. Но давайте честно ответим сами себе на один вопрос – неужели не надоело?

Чтобы не только продлить ощущение праздника, но и освежить в памяти давно забытые советские хиты, предлагаем на Старый Новый год включить недооцененную комедию Наума Ардашникова, снятую по пьесе Михаила Рощина.

В главных ролях — Вячеслав Невинный и Александр Калягин. Появляются в эпизодах Евгений Евстигнеев, Ирина Мирошниченко, Анастасия Немоляева и другие.

Картина называется «Старый Новый год». История уставших от семейной жизни мужей, которые пытаются отвлечься и повеселиться, может подарить немало радости зрителям всех возрастов.

Он душевный, забавный, но при этом не кажется банальным. В нем нет скучных персонажей и проходных фраз. Поклонники ценят ленту за то, что жизнь в ней освещена со всех сторон, а конец, разумеется, хороший.