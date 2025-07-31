Верите в 4 сезон «Мира! Дружбы! Жвачки!»? Продолжение точно не снимут, но есть и хорошая новость о будущем Алика

Фанаты сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» расстроились, узнав об отмене четвёртого сезона. Но создатели подготовили вариант узнать, что случилось в конце лихих девяностых.

Теперь история Алика, Саньки и компании продолжается в книгах — по все тому же сценарию создателей, но уже с новыми подробностями.

Издательство АСТ выпускает роман-новеллизацию Юлианны Перовой. Вторая часть с говорящим подзаголовком «Не спеши взрослеть» уже в продаже. Это 1994 год: Санька Рябинин растёт, влюбляется, ревнует, пробует разобраться в чувствах — и впервые ломается.

Когда Жвачка стала горькой

Во втором томе солнечное настроение первого сезона сменяется. Санька взрослеет и всё чаще ссорится с родителями, мечется между мечтами и разочарованиями, Жене снятся, а потом и происходят сцены, от которых щемит сердце.

Книга не уходит в мрачняк — это скорее болезненная честность переходного возраста. Один из отрывков, который уже разлетелся по интернету, — сцена на реке.

Неловкая, трогательная, почти нелепая. Женька делает первый шаг, Санька теряется.

Вместо экрана — бумага

Фанаты сериала узнают в тексте любимых актёров: Егор Губарев и Валентина Ляпина остаются прообразами персонажей, а кадры из сериала визуально поддерживают сцены в книге. Но главное то, что такими темпами мы узнаем конец истории героев. Ведь сюжет последнего сезона был написан, но проект так и не увидел свет.

Возможно, именно на бумаге мы узнаем о будущем Алика, ставшего тренером по боксу и того, что произошло с Женькой и Саньком после побега со свадьбы первой.

В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости.