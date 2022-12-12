Верх неприличия и дурновкусия: эту прическу Пугачевой ненавидел каждый

Алла Пугачева всегда отличалась своим уникальным чувством стиля. Но не каждый ее образ радовал поклонников. Самым неудачным стилем за всю карьеру Примадонны фанаты назвали ее перевоплощение в брюнетку, которое состоялось в 2011 году. Без ее фирменных рыжих локонов артистку сначала не узнали. Пугачева предстала перед публикой с черными волосами и стрижкой каре, что многих разочаровало.

Но, к их радости, Примадонна недолго пробыла брюнеткой. Чтобы вернуть былой и всем полюбившийся образ, ей даже не понадобилось идти к парикмахеру — новая стрижка оказалась париком.

Поклонники гадали, с чем же была связана кардинальная и неожиданная смена имиджа Пугачевой. Дело в том, что в тот период певица переживала не лучшие времена — у нее скончался брат Евгений. Своим видом Примадонна демонстрировала, что на ее душе творился мрак.

Как бы то ни было, но этот стиль «в черном» Примадонне явно не к лицу. Вскоре звезда вернулась к своему привычному образу на радость поклонникам.