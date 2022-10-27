Верх неприличия: этой дерзости королевы Елизаветы позавидует Меган Маркл

Елизавета II была королевой Великобритании в течение 70 лет. За эти годы она прославилась не только попытками переустройства монархии, но и пренебрежительным отношением к некоторым вековым правилам.

Так, в этикете королевской семьи строго прописано, что монарх не может поправлять свой макияж и как-либо прихорашиваться на публике. Подобное поведение считается верхом неприличия, однако Елизавета оказалась более демократичных взглядов. Например, в 1985 году во время конного шоу в Виндзоре фотограф снял ее именно тогда, когда она решила накраситься губной помадой.

Снимки мгновенно разлетелись по всем изданиям Англии и мира. Многие консервативно настроенные граждане пытались устроить из неловкого эпизода скандал, однако большинство англичан высоко оценили смелость Елизаветы, которая после этого еще не раз нарушала это правило.

Также пренебрегала королева и рекомендуемым цветом помады. Дело в том, что ей как королеве официально были рекомендованы лишь нюдовые оттенки, но Елизавета часто появлялась с красной и розовой помадой. Такой жест стал громким событием, поэтому одна из косметических компаний даже выпустила специальный оттенок под названием Royal Warrant.