Верх дурновкусия: квартира культовой супермодели заставит схватиться за голову

Многие звезды обладают неуемной творческой энергией и неограниченной фантазией. Часто свои креативные идеи они воплощают в интерьере. Отдельного внимания заслуживает квартира американской модели Джиджи Хадид.

Звезда подиума обладает роскошными апартаментами на Манхэттене. Для интерьера она выбрала яркие оттенки и необычные аксессуары. Например, в ее прихожей стоит огромная желтая шариковая ручка высотой с дверь. Кроме того, по всей квартире развешаны коврики и постеры кислотных оттенков, а шкафы украшены макаронами самых причудливых цветов. Также на кухне стоит огромная емкость с бильярдными шарами.

Дизайн квартиры Хадид вызвал шквал эмоций в Сети. Одни назвали подход модели к интерьеру чересчур провокационным и нелепым. По их словам, квартира Джиджи представляет собой апогей дурновкусия. Другие же пользователи Сети были более лояльны. Они похвалили модель за столь уникальное и смелое проявление собственной личности.