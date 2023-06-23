Вере Алентовой 81 год: глядя на свежее фото, в это сложно поверить

Вера Алентова, отметившая в этом году 81-летие, поразила поклонников своим образом. Звезда оскароносного фильма «Москва слезам не верит» посетила бракосочетание своего любимого внука Андрея Гордина и затмила своим видом всех присутствующих.

Фотографией прославленной актрисы поделилась ее наследница Юлия Меньшова. Ведущая восхитилась внешностью своей матери, которая выглядела намного моложе своего возраста. Артистка и правда выглядела потрясающе. Вера Валентиновна предстала в платье в горошек, шляпке и изящных туфлях черно-белого цвета. Этот изысканный и аристократичный наряд омолодил актрису лет на 20.

Алентова полна сил и продолжает сниматься в кино, а также не забывает о театре. В прошлом году она сыграла богиню Иштар Борисовну в картине Виктора Гинзбурга «Ампир V». Также в ленте снялись Павел Табаков и Марина Зудина.

Внук Алентовой устроил скромное торжество для самых близких. Избранницей Гордина стала Мария Кукушкина, известная по сериалу «Триггер». Звездное семейство одобрило выбор Андрея и с радостью приняло актрису.